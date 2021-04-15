Амстердам, , 14:01 — REGNUM Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок в рамках пресс-конференции 14 апреля заявил, что в его ведомстве обеспокоены пренебрежением верховенством права и закона в Польше. Об этом сообщает Polskie Radio 24.

В рамках ответа на один из заданных вопросов на пресс-конференции глава нидерландской дипломатии заявил, что его беспокоит состояние прав человека в области свободы информации и судебной системы в Польше.

По словам дипломата, Нидерланды через посольство в Варшаве «поддерживают качественные журналистские расследования в Польше, потому что положение независимой журналистики в республике оставляет желать лучшего». Помимо этого, Блок отметил, что помимо СМИ, Нидерланды также финансируют деятельность некоммерческих организаций в республике.

«Несмотря на все это, в Польше есть свободные СМИ. Есть независимые общественные и коммерческие вещательные компании. Однако медиа-ландшафт там сильно поляризован, и эти противоречия только усилились в последние годы», — заявил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 марта Еврокомиссия подала иск против Польши в Суд ЕС. Причиной стал новый закон о судебной системе Польши, который Варшава приняла 20 декабря 2019 года.

Ранее экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер заявил, что Польша становится все более авторитарным государством.