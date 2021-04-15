Ташкент, , 13:53 — REGNUM Председатель государственного налогового комитета Узбекистана Шерзод Кудбиев извинился за инцидент с сотрудниками налоговых органов, которые применили силу к женщинам в Алмалыке, сообщает 15 апреля агентство Kun.uz.

Агентство опубликовало видеообращение Кудбиева. «Это позор для налоговых органов. Я прошу прощения за то, что в системе налоговых органов всё еще работают такие сотрудники», — сказал глава ведомства.

По его словам, поведение налоговиков в Алмалыке негативно повлияло на репутацию налогового комитета. Он пообещал лично посетить город и разобраться в ситуации.

«В отношении сотрудников, которые применили силу, будут приняты соответствующие меры», — сказал Кудбиев.

Ранее в социальных сетях опубликовали видеоролик, в котором показано, как несколько мужчин пытаются отнять вещи у женщин-продавщиц и волокут одну из них в автомобиль. На кадрах видно, как женщина сопротивляется и кричит: «У меня дома нету хлеба, отдай мои вещи».