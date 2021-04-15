Абакан, 15 апреля, 2021, 13:19 — ИА Регнум. В Хакасии за неделю значительнее всего подорожали морковь, белокочанная капуста и куриные яйца. Об этом ИА REGNUM сообщили 15 апреля в Красноярскстате.

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По данным статистиков, морковь подорожала на 6,56% (на 3,18 рубля) — до 51,62 рубля за килограмм (средняя цена на 12 апреля).

Белокочанная капуста стала дороже на 5,84% (на 1,40 рубля). Килограмм капусты в Хакасии в среднем можно приобрести за 25,38 рубля.

Куриные яйца взлетели в цене на 3,84% (на 3,36 рубля) — до 90,82 рубля за десяток.

Как сообщало ИА REGNUM, за предыдущую неделю цены на куриные яйца в Хакасии также выросли. По состоянию на 5 апреля десяток яиц в регионе в среднем стоил 87,46 рубля.