Москва, 15 апреля, 2021, 13:13 — ИА Регнум. Программа «Дальневосточный гектар» начнёт действовать на территории регионов Арктической зоны. Об этом 15 апреля заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства, рассказывая о подготовленном законопроекте.

Иван Шилов ИА REGNUM Дальневосточный гектар

«Распространяем на эти территории программу «Дальневосточный гектар». Об этом просили предприниматели. Теперь будут расширены границы территорий Арктики, в пределах которых можно получить льготный гектар», — сказал он.

По словам главы правительства, участки будут выдаваться по упрощённой процедуре в короткие сроки. При освоении территорий особое внимание будет уделено сохранению традиций и культуры коренных народов.

Программа «Дальневосточный гектар» действует в России с 2016 года.