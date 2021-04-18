18 апреля 2021 | Время чтения 1 мин

Антон Подгайко, , 08:30 — REGNUM Махарское ущелье расположено в юго-западной части Карачаево-Черкесской Республики на высоте около 2000 метров над уровнем моря. Это уникальный памятник природы, сохранивший свою первозданную красоту.

Река Учкулан, правый приток реки Кубань, Карачаево-Черкесская Республика Антон Подгайко © ИА REGNUM

10 км к югу от Карачаевска. Река Кубань, Карачаево-Черкесская Республика Антон Подгайко © ИА REGNUM

Путешествие в Махар — прекрасная возможность побыть вдали от цивилизации и насладиться чистым воздухом и живописными пейзажами. Горные вершины, хвойные леса, реки и водопады никого не оставляют равнодушным. Планируя поездку, стоит учитывать, что в ущелье не работают сотовая связь и интернет.

10 км к югу от Карачаевска. Внедорожная экспедиция в Махарское ущелье. Река Кубань, Карачаево-Черкесская Республика Антон Подгайко © ИА REGNUM

10 км к югу от Карачаевска. Внедорожная экспедиция в Махарское ущелье. Река Кубань, Карачаево-Черкесская Республика Антон Подгайко © ИА REGNUM

Река Учкулан, левый приток реки Кубань, Карачаево-Черкесская Республика Антон Подгайко © ИА REGNUM 10 км к югу от Карачаевска. Внедорожная экспедиция в Махарское ущелье. Река Кубань, Карачаево-Черкесская Республика Антон Подгайко © ИА REGNUM

Путь в Махарское ущелье лежит через аул Учкулан. От аула до ущелья путешественникам предстоит преодолеть около 20 километров грунтовой дороги. Туристы могут воспользоваться услугами джипинга и добраться до Махара на комфортных внедорожниках как летом, так и зимой.

10 км к югу от Карачаевска. Внедорожная экспедиция в Махарское ущелье. Карачаево-Черкесская Республика Антон Подгайко © ИА REGNUM

10 км к югу от Карачаевска. Внедорожная экспедиция в Махарское ущелье. Река Кубань, Карачаево-Черкесская Республика Антон Подгайко © ИА REGNUM

Мост через реку Учкуланичи, ущелье реки Учкулан. Внедорожная экспедиция в Махарское ущелье, Карачаево-Черкесская Республика Антон Подгайко © ИА REGNUM Внедорожная экспедиция в Махарское ущелье, ущелье реки Учкулан, Карачаево-Черкесская Республика Антон Подгайко © ИА REGNUM

Туристы совершают акклиматизационный поход к истоку реки Махар. Ущелье реки Махар, Карачаево-Черкесская Республика Антон Подгайко © ИА REGNUM

Ущелье реки Махар, Карачаево-Черкесская Республика Антон Подгайко © ИА REGNUM 10 км к югу от Карачаевска. Внедорожная экспедиция в Махарское ущелье. Река Кубань, Карачаево-Черкесская Республика Антон Подгайко © ИА REGNUM

Река Кубань. Внедорожная экспедиция в Махарское ущелье, Карачаево-Черкесская Республика Антон Подгайко © ИА REGNUM

Поездка на джипах подарит незабываемые впечатления и позволит ознакомиться с природными достопримечательностями Карачаево-Черкесии.

Ущелье реки Учкулан. Внедорожная экспедиция в Махарское ущелье, Карачаево-Черкесская Республика Антон Подгайко © ИА REGNUM

Ущелье реки Учкулан. Внедорожная экспедиция в Махарское ущелье, Карачаево-Черкесская Республика Антон Подгайко © ИА REGNUM

Махарская долина славится своими минеральными источниками. Нарзанные источники расположены на участке долины реки Махар на высоте 1750 метров над уровнем моря. В 1978 году они были признаны памятником природы регионального значения. Считается, что вода в источниках обладает целебными свойствами.

Ущелье реки Учкулан. Внедорожная экспедиция в Махарское ущелье, Карачаево-Черкесская Республика Антон Подгайко © ИА REGNUM

Учкулан. Внедорожная экспедиция в Махарское ущелье, Карачаево-Черкесская Республика Антон Подгайко © ИА REGNUM Учкулан. Внедорожная экспедиция в Махарское ущелье, Карачаево-Черкесская Республика Антон Подгайко © ИА REGNUM

Ущелье реки Учкулан. Внедорожная экспедиция в Махарское ущелье, Карачаево-Черкесская Республика Антон Подгайко © ИА REGNUM

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