Антон Подгайко,
18 апреля 2021, 08:30 — REGNUM Махарское ущелье расположено в юго-западной части Карачаево-Черкесской Республики на высоте около 2000 метров над уровнем моря. Это уникальный памятник природы, сохранивший свою первозданную красоту.
Река Учкулан, правый приток реки Кубань, Карачаево-Черкесская Республика
Антон Подгайко © ИА REGNUM
10 км к югу от Карачаевска. Река Кубань, Карачаево-Черкесская Республика
Антон Подгайко © ИА REGNUM
Путешествие в Махар — прекрасная возможность побыть вдали от цивилизации и насладиться чистым воздухом и живописными пейзажами. Горные вершины, хвойные леса, реки и водопады никого не оставляют равнодушным. Планируя поездку, стоит учитывать, что в ущелье не работают сотовая связь и интернет.
10 км к югу от Карачаевска. Внедорожная экспедиция в Махарское ущелье. Река Кубань, Карачаево-Черкесская Республика
Антон Подгайко © ИА REGNUM
10 км к югу от Карачаевска. Внедорожная экспедиция в Махарское ущелье. Река Кубань, Карачаево-Черкесская Республика
Антон Подгайко © ИА REGNUM
Река Учкулан, левый приток реки Кубань, Карачаево-Черкесская Республика
Антон Подгайко © ИА REGNUM
10 км к югу от Карачаевска. Внедорожная экспедиция в Махарское ущелье. Река Кубань, Карачаево-Черкесская Республика
Антон Подгайко © ИА REGNUM
Путь в Махарское ущелье лежит через аул Учкулан. От аула до ущелья путешественникам предстоит преодолеть около 20 километров грунтовой дороги. Туристы могут воспользоваться услугами джипинга и добраться до Махара на комфортных внедорожниках как летом, так и зимой.
10 км к югу от Карачаевска. Внедорожная экспедиция в Махарское ущелье. Карачаево-Черкесская Республика
Антон Подгайко © ИА REGNUM
10 км к югу от Карачаевска. Внедорожная экспедиция в Махарское ущелье. Река Кубань, Карачаево-Черкесская Республика
Антон Подгайко © ИА REGNUM
Мост через реку Учкуланичи, ущелье реки Учкулан. Внедорожная экспедиция в Махарское ущелье, Карачаево-Черкесская Республика
Антон Подгайко © ИА REGNUM
Внедорожная экспедиция в Махарское ущелье, ущелье реки Учкулан, Карачаево-Черкесская Республика
Антон Подгайко © ИА REGNUM
Туристы совершают акклиматизационный поход к истоку реки Махар. Ущелье реки Махар, Карачаево-Черкесская Республика
Антон Подгайко © ИА REGNUM
Ущелье реки Махар, Карачаево-Черкесская Республика
Антон Подгайко © ИА REGNUM
10 км к югу от Карачаевска. Внедорожная экспедиция в Махарское ущелье. Река Кубань, Карачаево-Черкесская Республика
Антон Подгайко © ИА REGNUM
Река Кубань. Внедорожная экспедиция в Махарское ущелье, Карачаево-Черкесская Республика
Антон Подгайко © ИА REGNUM
Поездка на джипах подарит незабываемые впечатления и позволит ознакомиться с природными достопримечательностями Карачаево-Черкесии.
Ущелье реки Учкулан. Внедорожная экспедиция в Махарское ущелье, Карачаево-Черкесская Республика
Антон Подгайко © ИА REGNUM
Ущелье реки Учкулан. Внедорожная экспедиция в Махарское ущелье, Карачаево-Черкесская Республика
Антон Подгайко © ИА REGNUM
Махарская долина славится своими минеральными источниками. Нарзанные источники расположены на участке долины реки Махар на высоте 1750 метров над уровнем моря. В 1978 году они были признаны памятником природы регионального значения. Считается, что вода в источниках обладает целебными свойствами.
Ущелье реки Учкулан. Внедорожная экспедиция в Махарское ущелье, Карачаево-Черкесская Республика
Антон Подгайко © ИА REGNUM
Учкулан. Внедорожная экспедиция в Махарское ущелье, Карачаево-Черкесская Республика
Антон Подгайко © ИА REGNUM
Учкулан. Внедорожная экспедиция в Махарское ущелье, Карачаево-Черкесская Республика
Антон Подгайко © ИА REGNUM
Ущелье реки Учкулан. Внедорожная экспедиция в Махарское ущелье, Карачаево-Черкесская Республика
Антон Подгайко © ИА REGNUM
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