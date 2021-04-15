Алушта, Крым, 15 апреля 2021, 12:38 — REGNUM График водоснабжения для жителей города Алушты Республики Крым в курортный сезон 2021 года будет сокращён до пяти часов в день, однако санаторно-курортных комплексов ограничения не коснутся. Об этом 15 апреля на туристском форуме «Открытый Крым» сообщила глава администрации Алушты Галина Огнева.
Новый график подачи воды начнёт действовать уже в ближайшие дни — со следующей недели. Огнева также сообщила, что Алушта готова в полном объёме принимать туристов в курортный сезон. Проблему с водоснабжением должен решить строящийся водовод.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр курортов Республики Крым Вадим Волченко заявил об ожиданиях рекордного количества туристов в 2021 году.
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