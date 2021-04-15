Алушта, Крым, , 12:38 — REGNUM График водоснабжения для жителей города Алушты Республики Крым в курортный сезон 2021 года будет сокращён до пяти часов в день, однако санаторно-курортных комплексов ограничения не коснутся. Об этом 15 апреля на туристском форуме «Открытый Крым» сообщила глава администрации Алушты Галина Огнева.

«Мы переходим на серьёзный график для того, чтобы обеспечить весь курортный сезон водой. Для наших жителей будет уменьшено количество подачи воды до пяти часов. Но при этом санаторно-курортные комплексы у нас находятся по географическому положению так, что у них вода будет», — цитирует Огневу «Крыминформ».

"Они (средства размещения) все находятся внизу, а система водоснабжение города расположена так, что все потоки воды идут как раз в нижнюю часть. У нас на сегодняшний день санатории не испытают проблем с водой», — уточнила глава администрации.

Новый график подачи воды начнёт действовать уже в ближайшие дни — со следующей недели. Огнева также сообщила, что Алушта готова в полном объёме принимать туристов в курортный сезон. Проблему с водоснабжением должен решить строящийся водовод.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр курортов Республики Крым Вадим Волченко заявил об ожиданиях рекордного количества туристов в 2021 году.

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