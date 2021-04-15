Алушта, Крым, 15 апреля, 2021, 12:38 — ИА Регнум. График водоснабжения для жителей города Алушты Республики Крым в курортный сезон 2021 года будет сокращён до пяти часов в день, однако санаторно-курортных комплексов ограничения не коснутся. Об этом 15 апреля на туристском форуме «Открытый Крым» сообщила глава администрации Алушты Галина Огнева.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Пляж в Алуште

«Мы переходим на серьёзный график для того, чтобы обеспечить весь курортный сезон водой. Для наших жителей будет уменьшено количество подачи воды до пяти часов. Но при этом санаторно-курортные комплексы у нас находятся по географическому положению так, что у них вода будет», — цитирует Огневу «Крыминформ».

"Они (средства размещения) все находятся внизу, а система водоснабжение города расположена так, что все потоки воды идут как раз в нижнюю часть. У нас на сегодняшний день санатории не испытают проблем с водой», — уточнила глава администрации.

Новый график подачи воды начнёт действовать уже в ближайшие дни — со следующей недели. Огнева также сообщила, что Алушта готова в полном объёме принимать туристов в курортный сезон. Проблему с водоснабжением должен решить строящийся водовод.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр курортов Республики Крым Вадим Волченко заявил об ожиданиях рекордного количества туристов в 2021 году.