Ташкент, , 12:15 — REGNUM Первую в Узбекистане гидроаккумулирующую электростанцию (ГАЭС) планирует построить французская компания EDF, сообщили в пресс-службе «Узбекгидроэнерго».

На встрече в Ташкенте стороны достигли предварительной договоренности по этому вопросу. Кроме того, французская компания также поможет Узбекистану построить плавучие солнечные электростанции.

По итогам переговоров EDF и «Узбекгидроэнерго» подписали меморандум о практическом сотрудничестве. ГАЭС планируется построить в Бостанлыкском районе Ташкентской области мощностью 200 МВт.

Отметим, ГАЭС работает в период пиковых нагрузок электропотребителей: утром и вечером. В ночные часы мощные насосы перекачивают воду из нижнего уровня в верхний уровень водохранилища. На следующий день эта вода используется для выработки электроэнергии в пиковые часы.