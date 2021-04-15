Осака, Япония, , 12:17 — REGNUM Российская фигуристка Анна Щербакова стала победительницей в короткой программе на командном чемпионате мира (World Team Trophy), который проходит в Осаке. Об этом 15 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Спортсменка из России получила за своей выступление 81,07 балла, что стало ее личным рекордом.

Второе место заняла еще одна российская фигуристка Елизавета Туктамышева, получившая за свое исполнение короткой программы 80,35 балла.

Третье место у представительницы Японии Каори Сакамото, которая получила 77,78 балла за свое исполнение короткой программы.

Отметим, произвольная программа на командном чемпионате мира в Осаке будет показана фигуристками 17 апреля.