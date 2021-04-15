Симферополь, 15 апреля, 2021, 11:51 — ИА Регнум. На решение проблем с водоснабжением Крымского полуострова выделено 165 млрд рублей — с начала реализации федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя и с учётом продления её действия до 2025 года. Об этом сообщил 15 апреля министр строительства и архитектуры Республики Крым Михаил Храмов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Южное побережье Крыма

«Мероприятия включают в себя 14 объектов водообеспечения, два из которых уже введены в эксплуатацию, и 97 объектов водоснабжения и водоотведения, восемь из которых на сегодняшний день также реализованы», — цитирует Храмова crimea24.tv.

Как сообщало ИА REGNUM, серьёзные проблемы с нехваткой пресной воды Крым начал испытывать летом 2020 года, причиной стала длительная засуха. В муниципалитетах региона вынужденно ввели графики водоснабжения. Глава Крыма Сергей Аксёнов неоднократно заявлял, что единственная гарантия обеспечения региона пресной водой — строительство опреснительных установок.