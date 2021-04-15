Москва, , 11:11 — REGNUM Комик Максим Галкин поздравил свою супругу Аллу Пугачёву с днём рождения, которой исполнилось 72 года. Он опубликовал видео в своём профиле Instagram, где Лиза и Гарри Галкины вместе с отцом преподносят Примадонне цветы.

https://www.instagram.com/tv/CNrOVmkHjYC/

На видео дети певицы и комика предлагают Пугачёвой задуть свечи на праздничном торте и загадать желание. Певица вслух произнесла: «Чтобы вы долго жили и благополучно! Главное желание — чтобы все мирно жили».

Добавим, что Гарри и Лиза рассказали Пугачевой стихотворения и подарили самодельные открытки. После чего они все вместе отправились на кухню, есть пироги.

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