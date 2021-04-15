Москва, 15 апреля, 2021, 11:11 — ИА Регнум. Комик Максим Галкин поздравил свою супругу Аллу Пугачёву, которой исполнилось 72 года, с днём рождения. Он опубликовал видео в своём профиле в Instagram, где Лиза и Гарри Галкины вместе с отцом преподносят Примадонне цветы.

(сс) Serge Serebro Алла Пугачева

https://www.instagram.com/tv/CNrOVmkHjYC/

На видео дети певицы и комика предлагают Пугачёвой задуть свечи на праздничном торте и загадать желание. Певица вслух произнесла: «Чтобы вы долго жили и благополучно! Главное желание — чтобы все мирно жили».

Добавим, что Гарри и Лиза рассказали Пугачевой стихотворения и подарили самодельные открытки. После чего они все вместе отправились на кухню есть пироги.