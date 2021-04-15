Прохоровский район, , 11:07 — REGNUM Женщина 1940 года рождения погибла во время пала травы в селе Радьковка Прохоровского района Белгородской области. Огонь перекинулся на её одежду, сообщили 15 апреля корреспонденту ИА REGNUM в региональном Следственном комитете.

По предварительным данным, накануне хозяйка домовладения на своём огороде занималась уборкой сухой травы. Она подожгла растительность, пламя разгорелось, женщина пыталась потушить его, но огонь перекинулся на одежду. Пенсионерка погибла от термического воздействия.

По факту гибели женщины организована доследственная проверка. Приоритетной версией произошедшего считается несчастный случай.