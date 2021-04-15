Воронеж, 15 апреля 2021, 10:58 — REGNUM Региональный филиал ПАО «МРСК Центра» — «Воронежэнерго» выбран подрядчиком на выполнение работ по благоустройству пешеходной части проспекта Революции, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 15 апреля в пресс-службе администрации города. «Воронежэнерго» победило на аукционе по отбору подрядной организации с предложением в 521,3 млн рублей.
Он добавил, что ранее муниципалитет уже сталкивался с проблемой финансовой неустойчивости подрядных организаций, получавших крупные муниципальные контракты — речь идёт, например, о затянувшемся благоустройстве парка «Орлёнок». Мэр выразил уверенность, что в случае с «Воронежэнерго» ничего подобного не произойдёт.
Аукцион на определение подрядчика на благоустройство пешеходной части проспекта Революции власти Воронежа объявили в конце марта. Начальная цена контракта была заявлена в сумме 526,6 млн.