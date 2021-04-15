Воронеж, , 10:58 — REGNUM Региональный филиал ПАО «МРСК Центра» — «Воронежэнерго» выбран подрядчиком на выполнение работ по благоустройству пешеходной части проспекта Революции, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 15 апреля в пресс-службе администрации города. «Воронежэнерго» победило на аукционе по отбору подрядной организации с предложением в 521,3 млн рублей.

«Воронежэнерго» — стратегический партнер муниципалитета в ключевых вопросах развития города. Филиал госкорпорации — одна из крупнейших и самых надежных компаний области. Благоустройство проспекта Революции — очень амбициозный проект в сфере благоустройства. Участие «Воронежэнерго» в процедуре отбора подрядных организаций и, тем более, победа в ней — это хороший знак для муниципалитета. Особенно с учетом тех сил, которые были вложены в процесс проектирования, и того объема средств, которые при поддержке губернатора будут вложены в строительно-монтажные работы», — прокомментировал мэр Воронежа Вадим Кстенин.

Он добавил, что ранее муниципалитет уже сталкивался с проблемой финансовой неустойчивости подрядных организаций, получавших крупные муниципальные контракты — речь идёт, например, о затянувшемся благоустройстве парка «Орлёнок». Мэр выразил уверенность, что в случае с «Воронежэнерго» ничего подобного не произойдёт.

Аукцион на определение подрядчика на благоустройство пешеходной части проспекта Революции власти Воронежа объявили в конце марта. Начальная цена контракта была заявлена в сумме 526,6 млн.