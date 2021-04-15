Манила, , 10:56 — REGNUM Президент Филиппин Родриго Дутерте отменил мораторий на заключение новых договоров о добыче в стране полезных ископаемых. Соответствующий указ главы государства обнародован 15 апреля.

Решение Дутерте направлено на увеличение доходов государства. Новые контракты должны соответствовать закону о добыче полезных ископаемых от 1995 года и иным правилам и положениям.

Министерству охраны окружающей среды и природных ресурсов позволено выдавать разрешения на геологоразведочные работы. Существующие соглашения проверят, их условия могут пересмотреть.

В 2012 году указом бывшего президента Бенигно Акино приём заявок на соглашения о добыче полезных ископаемых был приостановлен. Под ограничение попали охраняемые и туристические районы, сельскохозяйственные земли, экосистемы островов.

В указе Дутерте говорится, что на Филиппинах ещё не освоены 95% запасов полезных ископаемых.