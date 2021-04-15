Белгород, , 10:50 — REGNUM Массовую драку засняли болельщики на игре детских хоккейных команд в Старом Осколе Белгородской области. Видеоролик обсуждают в Сети, сообщает 15 апреля корреспондент ИА REGNUM.

На турнире встретились команды «Созвездие» из Воронежа и луганский «Дизель». В какой-то момент 12-летние хоккеисты побросали клюшки и устроили драку. «Не на тех полезли!» — выложил в интернет ролик один из подписчиков.

Игра в рамках Весеннего Кубка проходила 11 апреля и завершилась со счётом 4:7 в пользу воронежских хоккеистов.