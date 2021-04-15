Ташкент, , 10:34 — REGNUM Ташкентский «Пахтакор» сыграл вничью с иранским «Трактором» в первом матче группового этапа Лиги чемпионов Азиатской конфедерации футбола (АФК), сообщает 15 апреля агентство Kun.uz.

Первый период закончился ничьей — 0:0. Однако в начале второй период иранские футболисты смогли забить два гола. Пенальти реализовал Ашкан Дежага, а на 56-й минуте МохаммадАббосзода успешно поразил ворота «Пахтакора» после выхода один на один с вратарем.

Узбекистанские футболисты сумели быстро отыграться — на 75-й минуте счет оказался равный: 2:2. На 82-й минуте «Пахтакор» вышел вперед благодаря точному удару Хожимата Эркинова. Однако через три минута «Трактор» сумел отыграться за счет очередного пенальти.

Напомним, в 2020 году победителем Лиги чемпионов АФК стал южнокорейский клуб «Ульсан Хёндэ». Узбекистанский «Пахтакор» проиграл иранскому «Персеполису» в одной четвертой финала.