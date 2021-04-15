Джакарта, , 10:16 — REGNUM Индонезийские продукты на сумму 405,9 млн индонезийских рупий ($27,6 тысячи) были проданы на выставке China Food and Beverage Exhibition в Китае, сообщает Antara.

Благодаря выставке Индонезия получила возможность продать товары на сумму более 27,3 млрд индонезийских рупий ($1,8 млн) на следующий год.

Посол Индонезии в Китае Джаухари Оратмангун заявил, что двусторонняя торговля Индонезии и Китая в период с января по февраль 2021 года достигла $15,8 млрд, что на 41,6% больше, чем в тот же период 2020 года. Экспорт Индонезии в Китай за этот период достиг $7,6 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство провинции Восточная Ява в Индонезии экспортировало рыбу и морепродукты на сумму $14,4 млн на азиатский, европейский и американский рынки.

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