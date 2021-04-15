Москва, , 10:02 — REGNUM Нефть резко ускорила рост на торгах 14 апреля, прибавив почти 5%. Приблизившись вплотную к отметке $67 за баррель, к концу дня Brent скорректировалась в район $66,15 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

«Сегодня, 15 апреля, цены возобновили подъем, вернув восходящий уклон после некоторых колебаний в ходе утренних торгов. Всплеск покупок был вызван сочетанием бычьих факторов.

Минэнерго США сообщило, что на прошлой неделе запасы сырой нефти в стране сократились почти на 6 млн баррелей в день, вдвое превысив прогнозы. Тем временем вслед за ОПЕК, МЭА повысило свой прогноз роста мирового спроса в 2021 году на 230 тыс. баррелей в день, до 5,7 млн.

Тем временем доллар продолжил отступать, достигнув одномесячных минимумов. Впрочем, давление на американскую валюту начинает ослабевать по мере того, как со стороны представителей ФРС стали появляться разговоры о перспективах сворачивания мягкой монетарной политики.

Так, Джером Пауэлл заявил, что Центробанк начнет сокращать объем покупки активов задолго до повышения ставки, а вице-председатель ФРС Ричард Кларида намекнул, что ближайшие заседания ЦБ позволят оценить прогресс с целью переоценки перспектив программы выкупа активов.

Такие намеки — благоприятный знак для доллара и медвежий сигнал для нефти и рисковых активов в целом.

Пока же Brent наслаждается ростом, нацелившись на следующий барьер в виде отметки $67, после уверенного пробоя которого фокус внимания трейдеров сместится на уровень $70. Котировки касались этого уровня ровно месяц назад», — считает эксперт.

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