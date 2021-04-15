Екатеринбург, , 10:28 — REGNUM Внедрение новой секции светофора с изображением пешехода и стрелкой бело-лунного цвета в Екатеринбурге несёт с собой плюсы для всех участников дорожного движения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в городском отделении ГИБДД.

В инспекции уточнили, что новый сигнал информирует водителя об обязанности при повороте дать преимущество в движении переходящим через проезжую часть пешеходам. Также это «должно сэкономить время ожидания зеленого сигнала для всех участников дорожного движения», считают в отделении.

В ОГИБДД добавили, что нововведение предусмотрено ГОСТ 52 289−2019. Изменения несут в себе цель предупредить ДТП, связанные с наездами на пешеходов.

Как сообщало ИА REGNUM, новый сигнал светофора появился в городе в декабре 2020 года.

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