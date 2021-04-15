Москва, , 10:04 — REGNUM Испытания в Антарктиде в экстремальных условиях прошли беспилотные летательные аппараты (БПЛА) производства компании ZALA Aero (входит в Группу компаний «Калашников» государственной корпорации «Ростех»). Об этом 15 апреля рассказал руководитель направления специальных проектов ZALA Aero Никита Хамитов.

БПЛА ZALA 421-12 QwasERqwasER

«У нас есть эксплуатанты — девушки-ученые в Антарктиде. Они используют малый БЛА ZALA 421−08», — приводит его слова ТАСС.

Также Хамитов уточнил, что БПЛА ZALA являются единственными российскими беспилотниками, которые могут летать и на северном, и на южном полюсе планеты Земля.

«Максимально по температуре наши эксплуатанты применяли аппараты при минус 52 градусах по Цельсию», — добавил руководитель направления специальных проектов компании ZALA Aero.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 апреля стало известно, что московская ГКБ №1 им. Пирогова начнёт использовать беспилотный автомобиль отечественного производства.