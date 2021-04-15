Сан-Хосе, США, , 09:53 — REGNUM Хоккейный клуб «Анахайм Дакс» уверенно обыграл команду «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 15 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра состоялась на льду арены «Эс-Эй-Пи-центр» в Сан-Хосе и закончилась в пользу гостей со счетом 1:4.

В составе «Анахайма» голы забили Райан Гецлаф (9-я минута), Дерек Грант (23-я), российский нападающий клуба Александр Волков (34-я), также отдавший одну результативную передачу и шведский форвард Якоб Сильверберг (60-я, в большинстве).

Автором единственной забитой шайбы «Сан-Хосе» стал шведский нападающий команды Эрик Карлссон (58-я, при игре 6×5).

Российский защитник «Шаркс» Николай Кныжов не отметился результативными действиями за 19 минут 12 секунд игрового времени.

Отметим, «Анахайм» одержал вторую подряд победу и в следующем матче 17 апреля сыграет с командой «Вегас Голден Найтс». «Сан-Хосе» потерпел третье подряд поражение в этот же день встретится с командой «Миннесота Уайлд».