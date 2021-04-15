Москва, , 09:47 — REGNUM Показатели качества и безопасности хлебобулочных изделий улучшились в России в 2020 году по сравнению с 2019 годом. Соответствующий отчёт опубликовал 15 апреля Роспотребнадзор.

За минувший год специалисты исследовали более 70 тыс. проб хлебобулочных изделий. Более 3 тонн такой продукции изъято из оборота и уничтожено из-за несоответствия нормативам. В 2019 году из оборота изъяли втрое больше — 9 тонн хлеба.

Удельный вес проб, не соответствующих гигиеническим нормативам по содержанию химических загрязнителей, за год также сократился втрое — с 0,09% до 0,03%. Речь идёт о присутствии в хлебе токсинов, микотоксинов, пестицидов и других веществ.

Не соответствовали нормативам по микробиологическим показателям 1,61% проб против 1,70% в 2019 году. В этом случае хлеб проверяли на содержание плесени, дрожжей, патогенных микроорганизмов и прочего.

Также проверили физико-химические показатели, которые характеризуют качество продукции: влажность, состояние мякиша, консистенцию, кислотность. В этом случае нормативам не соответствовали 2,04% проб против 2,56% годом ранее.