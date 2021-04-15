Воронеж, , 09:45 — REGNUM Новые выделенные линии для общественного транспорта будут созданы в Воронеже в ближайшее время. Всего постепенно в городе под выделенные полосы будет отведено около 30 км. Об этом сообщили 15 апреля в пресс-службе администрации Воронежа.

Новые полосы для общественного транспорта появятся на Московском проспекте (от ТРЦ «Московский проспект» до улицы Плехановской), улицах Плехановской (от площади Заставы до площади Ленина), Степана Разина (от улицы Сакко и Ванцетти до Чернавского моста), 20 лет Октября (от ВоГРЭСовского моста до улицы Челюскинцев), Чернавском и ВоГРЭСовском мостах — всего будет создано шесть новых полос. Ранее, напомним, в Воронеже была создана «пилотная» выделенная полоса через Северный мост и участок улицы Остужева.

«Для каждой «выделенки» разработан проект организации движения, согласованный с ГИБДД, мы их представим горожанам для ознакомления. Уже началась демаркация старой разметки на Плехановской, с 19 апреля на участке от Заставы до площади Ленина перестанут функционировать платные парковки, их там больше не будет», — прокомментировал глава Воронежа Вадим Кстенин.

Выделенные полосы будут вводиться постепенно. Штраф за проезд по выделенной полосе составляет 1500 рублей, однако санкции начнут применять не сразу — водителям дадут время, чтобы привыкнуть. В мэрии рассчитывают, что с развитием сети выделенных полос в городе пользование общественным транспортом станет более удобным, чем пользование личным, движение в целом также станет безопаснее.

Создание выделенных полос для общественного транспорта является частью комплексной схемы организации дорожного движения Воронежа, разработанная федеральным «РосдорНИИ». По данным властей, скорость пассажирского транспорта на «пилотном» участке выросла на 10−15 километров в час.