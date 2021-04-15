Новосибирск, , 09:32 — REGNUM Запасов лекарственных препаратов для лечения ВИЧ-инфицированных детей в Новосибирской области хватит на несколько месяцев вперёд. Об этом заявило региональное министерство здравоохранения.

Ранее появилась информация, что торги Министерства здравоохранения РФ на закупку лекарственных препаратов для лечения ВИЧ-инфицированных детей не состоялись. Родители обеспокоились возможными перебоями с поставками лекарств.

«Сегодня благодаря препаратам и качественному лечению удалось свести к минимуму передачу ВИЧ-инфекции от матери к ребёнку, поэтому допустить перебои в поставке жизненно важных лекарств конечно нельзя, — отметила уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко. — Этот вопрос находится на контроле на всех уровнях власти, в том числе и Уполномоченного по правам ребенка в Новосибирской области. Однако, как пояснило региональное министерство здравоохранения, причин для какого-либо беспокойства нет. Даже, если перебои в поставке лекарств произойдут, то запасов препаратов хватит на несколько месяцев вперёд».

Болтенко уточнила, что антиретровирусные лекарства хранятся на складе «Новосибоблфарм» и в городской инфекционной клинической больнице № 1. По данным специалистов, запасов препаратов хватит минимум на полгода.