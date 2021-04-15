Екатеринбург, , 09:29 — REGNUM Свердловский областной суд присвоил гриф «совершенно секретно» уголовному делу, заведённому на жителя Екатеринбурга Владимира Таушанкова, убитого бойцами СОБРа. Об этом сообщил адвокат Алексей Бушмаков в Facebook.

Таушанкова обвиняют по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой), ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) и ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). Гражданин был убит при штурме его квартиры. До этого мужчина, по данным Росгвардии, украл из магазина четыре рулона обоев.

Суд закрыл рассмотрение дела от общественности и СМИ, так как в деле «содержатся сведения, составляющие государственную тайну», уточнил Бушмаков.

Как сообщало ИА REGNUM, Таушанков оказал сопротивление силовикам при штурме квартиры.

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