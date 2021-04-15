Москва, , 09:18 — REGNUM Новые санкции США против российского госдолга пойдут стране во благо. Об этом в своем телеграм-канале пишет доктор экономических наук Никита Кричевский:

«Что ж, ура, товарищи. Возьму на себя смелость утверждать, что грядущие рестрикции стране во благо. В этом году бюджет не нуждается в заимствованиях, поскольку профицитен. Пока, по крайней мере. Зачем нужно было все прошедшие месяцы занимать без нужды?

В прошлом году Минфин стрельнул на рынке 4,5 трлн рублей, часть которых по традиции не успел потратить. Займы по любой цене и в любой валюте стали идефикс министра финансов Антона Силуанова, человека, явно пересидевшего в своём кресле, судя по провалам в работе.

Государство в отличие от людей не имеет права занимать «на пельмени». Если государство намеревается занимать на проекты, то к его услугам должен быть Центробанк, а не орда спекулянтов. Если у финансовых властей мозги имеются, страна от новых санкций только выиграет. Если нет…«

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что новые антироссийские санкции США, которые намерена ввести администрация американского президента Джо Байдена, затронут суверенный долг России, известила газета The New York Times.

Читайте также: Новые санкции США затронут суверенный долг России — NYT