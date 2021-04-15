Вашингтон, 15 апреля, 2021, 07:24 — ИА Регнум. Новые антироссийские санкции США, которые намерена ввести администрация американского президента Джо Байдена, затронут суверенный долг России, сообщает газета The New York Times.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Предполагается, что санкции нанесут больший ущерб, чем предыдущие меры против России за вмешательство в выборы, и затронут суверенный долг страны», — отмечает издание.

Таким образом, Белый дом США намерен затруднить торговые операции американских банков с российскими долговыми обязательствами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о планах США ввести санкции против 12 российских физических лиц и 20 организаций. Также американские власти намерены выслать десять российских дипломатов за якобы вмешательство в выборы и хакерские атаки. Предполагается, что о новых санкциях объявят уже 15 апреля.