Подгорица, 15 апреля 2021, 07:07 — REGNUM Бельгия поддерживает европейский путь Черногории, заявил 14 апреля посол Бельгии Конрад Адам во время встречи с председателем черногорского парламента Алексой Бечичем. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Aktuelno.
Бечич высоко оценил двусторонние отношения и отметил важность поддержания политического диалога на самом высоком уровне.
Выразив благодарность за постоянную поддержку Бельгии в рамках НАТО и в процессе европейской интеграции, Бечич вновь подтвердил, что новый парламент Черногории проводит последовательный внешнеполитический курс. В этой связи он с послом Адамом поделился своими взглядами на вызовы и конкретными результатами по открытию глав 23 и 24. Он указал на глубочайшую убежденность в том, что Бельгия будет и впредь поддерживать европейскую перспективу Западных Балкан.