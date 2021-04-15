Москва, , 06:31 — REGNUM Аномально теплая погода, которая наблюдается в центре европейской части России, сохранится, заявил 14 апреля научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Вместе с тем он отметил, что температура в ближайшие дни начнет понижаться и в регион придут небольшие дожди.

«Температура в центре Европейской части понизится, но все равно аномалия будет… В воскресенье (18 апреля) температура будет на три градуса выше нормы, а понизится по отношению к теперешним показателям на 7−8 градусов. В пятницу (16 апреля) и субботу (17 апреля) будет 15−16 градусов и небольшой дождь», — сказал синоптик, слова которого цитирует РИА Новости.

Кроме того, по словам Вильфанда, еще через несколько дней на погоду в указанных районах начнет воздействовать антициклон и станет еще прохладнее.

«Воздушные массы будут другие, поэтому, начиная с воскресенья дневные температуры 10−15 градусов», — подчеркнул он.

При этом в ночные показатели температуры также снизятся — с 5−7 градусов в ночь с 16 на 17 апреля до 1−6 градусов в следующие несколько ночей.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 апреля центр погоды «Фобос» объявил, что в Москве побит температурный рекорд почти 60-летней давности. На метеостанции ВДНХ термометр показал +21,5 градуса, что на 0,7 градуса выше, чем было зафиксировано 14 апреля 1962 года.

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