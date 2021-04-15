Новосибирск, 15 апреля, 2021, 06:29 — ИА Регнум. Идея реализации технологии «умной ипотеки» весьма интересна и даже прогрессивна. Такое мнение ИА REGNUM высказала кандидат экономических наук, доцент кафедры маркетинга, рекламы и связей с общественностью Новосибирского государственного университета экономики и управления (НГУЭУ) Татьяна Гениберг.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Недвижимость

«Нашим соотечественникам в регионах, особенно когда в семье двое и более детей и достаток средний и ниже среднего, становится достаточно сложно обеспечить приобретение жилья, даже на условиях ипотеки, не говоря о единовременной покупке квартиры с полным расчётом. Снижение ипотечных ставок на приобретение квартир или жилищное строительство становится достаточно реальным и ощутимым механизмом выхода из сложившейся ситуации», — отметила эксперт.

Для сравнения Татьяна Гениберг привела данные по средней зарплате в отдельных субъектах РФ, по данным Росстата на январь 2021: Москва — 93 059 руб., Санкт-Петербург — 66 078 руб., Новосибирская область — 40 612 руб., Кемеровская область — 44 437 руб., Алтайский край — 28 821 руб., Горный Алтай — 34 915 руб., Омская область — 36 690 руб., Тюменская область — 48 397 руб. Таким образом, по словам экономиста, видно, что размеры зарплат по регионам достаточно сильно различаются, поэтому и к выбору размера процентной ипотечной ставки нужно подходить весьма дифференцированно.

Практически та же картина развивается и со стоимостью 1 кв. м. жилья: в Москве — 122 636 руб., в г. Санкт-Петербурге — 85 539 руб., в Республике Алтай — 43 485 руб., в Алтайском крае — 40 673 руб., в Красноярском крае — 48 585 руб., Кемеровской области — 42 134 руб., Новосибирской области — 51 428 руб., Омской области — 40 402 руб., Тюменской области — 50 005 руб.

Татьяна Гениберг «Интересно, что некоторые люди начинают использовать данный механизм как инструмент инвестирования небольших свободных денежных средств, которые в совокупности с привлекаемой ипотекой могут обеспечить приобретение готового жилья с целью последующей его продажи или сдачи в аренду. Особенно это наблюдалось, когда произошёл отток средств с банковских депозитов. Ещё одним каналом вложения свободных ресурсов начинают выступать апартаменты. Для Новосибирска это пока новые проекты. Выходят на рынок и новые серьёзные компании, которые управляются уже профессиональными управляющими компаниями по международным стандартам. Во всех случаях, региональная «умная ипотека» носит целесообразный и разумный характер, который позволит населению на периферии достойно жить и обеспечивать себя».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что зависимость ставки льготной ипотеки от среднедушевого дохода по региону создаст дополнительный стимул жить и работать в своем регионе.

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