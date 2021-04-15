Екатеринбург, , 06:20 — REGNUM В селе Бызово Свердловской области в результате пожара пострадали четыре человека, среди которых два ребёнка. Об этом сообщает региональный департамент информполитики.

Одному и детей три года, второму — год. Также спасатели ищут ещё пятерых детей, которые могли быть в доме.

Губернатор Евгений Куйвашев в связи с пожаром дал поручения. В частности, Минздраву региона поручено организовать пострадавшим медицинскую помощь. Они доставлены в больницы Нижнего Тагила.

Министерство общественной безопасности региона со своей стороны окажет всё необходимое содействие в поиске детей. Также по поручению главы региона на место выехал глава Горноуральского городского округа Дмитрий Летников.