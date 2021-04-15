Тегеран, , 07:45 — REGNUM 14 апреля высокопоставленный иранский депутат призвал к расширению двусторонних торговых отношений между Ираном и Ираком. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Председатель Комитета по иностранным делам парламента Ирана Аббас Голру встретился с послом Ирака в Тегеране Насиром Абдул-Мохсеном Абдуллой.

В ходе встречи Голру подчеркнул необходимость укрепления торговых отношений между Ираном и Ираком, заявив:

«Экономические связи между двумя странами хорошие, однако необходимо увеличить торговые показатели более чем до 20 миллиардов долларов».

Далее он указал на религиозную общность и особые исторические отношения между двумя странами как на причину давней связи между двумя соседями.

«Глубокие культурные, религиозные и социальные связи являются основой дружественных отношений между Исламской Республикой Иран и Республикой Ирак», — отметил Голру.

Он также подтвердил поддержку Ираном суверенитета и территориальной целостности соседнего Ирака. «Ситуация в регионе в настоящее время очень чувствительна, и необходимость уделять внимание безопасности двусторонних отношений и консенсусу в решении региональных вопросов является важным элементом для обеих сторон», — заявил депутат.