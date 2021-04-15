Южно-Сахалинск, 15 апреля, 2021, 03:16 — ИА Регнум. Сахалинская семья Юрия Горкун из-за отмены авиасообщения между Россией и Турцией не может вернуться домой. Запланированный на 17 апреля вылет рейсом авиакомпании Turkish Airlines отменили, об этом на своей странице в Instagram написал глава семьи.

(сс) Anna Zvereva Самолет авиакомпании Turkish Airlines

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«Нам требуется помощь!» — сказал Юрий в своем видеообращении.

Он со своей супругой и семимесячным сыном смогут проживать в отеле до 17 апреля. За продление будет необходимо платить, а у молодой семьи на это нет денег. Лететь в Россию через другие страны — тоже дорого. На горячей линии Turkish Airlines сообщили, что рейс перенесён на конец апреля.

Юрий Горкун обратился к правительству РФ с просьбой помочь ему и его семье выехать из Турции в Москву 17 апреля, как это и было запланировано. Из Москвы у семьи уже куплены авиабилеты в Южно-Сахалинск.

https://www.instagram.com/p/CNqJVoqjV9b/

Как сообщало ИА REGNUM, власти РФ приняли решение об ограничении регулярного и чартерного авиасообщения с Турцией и Танзанией на период с 15 апреля до 1 июня из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в этих странах.

Авиакомпании «Аэрофлот» и S7 начнут осуществлять специальные рейсы для вывоза российских граждан из Турции.