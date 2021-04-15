Белград, , 03:48 — REGNUM Председатель парламента Сербии Ивица Дачич 14 апреля заявил, что представители Европейского парламента с 19−20 апреля проведут онлайн-консультации со всеми депутатскими фракциями в парламенте Сербии. Об этом сообщает сербское новостное агентство Srbija danas.

Ивица Дачич заявил, что посредники из Европейского парламента возможно 7 мая приедут в Белград на переговоры с ним, чтобы договориться о начале диалога в июне.

В этот период, добавил Дачич, пока эти онлайн-консультации будут продолжаться, он будет планировать переговоры с партиями, которые не хотят посредничества Европейского парламента.

Дачич отметил, что он также пригласит президента Сербии Александра Вучича присоединиться к этому процессу.

Ряд сторон подали заявку на участие в этом межпартийном диалоге, и часть из них не хочет обсуждать условия выборов в присутствии иностранцев, подчеркнул Дачич.