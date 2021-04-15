Пекин, , 02:19 — REGNUM Китайское космическое агентство опубликовало онлайн-базу данных первой партии лунных образцов, привезенных зондом «Чанъэ-5», сообщает 14 апреля агентство Синьхуа.

Исследователи и общественность могут получить доступ к научным данным по исследованию Луны и глубокого космоса в Системе публикации образцов через веб-сайт www.clep.org.cn, сообщает Китайское национальное космическое управление, которое объявило о запуске базы данных.

Зонд «Чанъэ-5», вернувшийся на Землю 17 декабря 2020 года, привез в общей сложности 1731 грамм лунных образцов — в основном горных пород и грунта лунной поверхности.

Согласно китайским правилам управления лунными образцами, они могут использоваться для четырех целей, а именно для постоянного хранения, резервного хранения, исследований и в интересах общественного благосостояния.