Пекин, , 02:14 — REGNUM Список 10 лучших археологических открытий 2020 года был опубликован Национальным управлением культурного наследия Китая 13 апреля, сообщает агентство Синьхуа.

Руины Цзинтоушань в восточно-китайской провинции Чжэцзян были включены в список. Археологи говорят, что 8000-летний ракушечный курган является самым ранним и наиболее глубоко погребенным местом захоронения в прибрежных районах Китая.

Стоянка Шичуан в центральной китайской провинции Хэнань, состоящая из остатков 28 зернохранилищ, имеющая возраст около 4000 лет, также была занесена в список. Считается, что на этом месте находятся одни из самых ранних в стране централизованных зернохранилищ.

Список также включает в себя места раскопок Чжаогуодун в Гуйчжоу, Шуанхуайшу и курган Сюян в Хэнани, гробницу Сангмда Лунгга в Тибете и другие.

Самые примечательные находки были выбраны из списка 20 археологических открытий, охватывающих основные научные области, включая происхождение современного человечества и цивилизации, изучение культуры Ся, формирование и развитие единой и многонациональной страны, а также археологию Великого Шелкового пути, сказал заместитель главы администрации Сун Синьчао.