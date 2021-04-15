Москва, , 02:40 — REGNUM Российская группа инспекторов в соответствии с Венским документом 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности 15 апреля посетит военный объект вооружённых сил Германии. Об этом сообщил начальник российского Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова.

По его словам,«посещение по оценке будет проводиться 15 апреля 2021 года в течение одного дня».

В ходе посещения российские инспекторы осмотрят военный объект Германии«в месте его обычного расположения мирного времени», а также в ходе брифинга получат от немецкого командования информацию о личном составе и основных системах вооружения и техники.

Напомним, что целью этих посещений«по оценке»является проверка официальной информации о военных силах и планах развёртывания основных систем вооружения и военной техники, размещённых на объектах стран «потенциальных противников».

Как сообщало ИА REGNUM, Германия намерена синхронизировать с Соединёнными Штатами вывод войск из Афганистана.

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