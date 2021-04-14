Лхаса, Китай, 15 апреля, 2021, 02:06 — ИА Регнум. Китайские исследователи недавно выявили особенности и источник переноса микропластиков на большие расстояния в Тибетском нагорье, известном как Крыша Мира, сообщает 13 апреля агентство Синьхуа.

Николай Рерих. Тибет. Монастырь в горах. 1940

К микропластикам обычно относятся частицы пластиковых полимеров размером менее 5 мм, включая волокна, фрагменты, пленки, пены и гранулы. Считается, что они представляют угрозу для морской и наземной среды, сказал исследователь Северо-Западного института экологии и ресурсов (NIER) при Китайской академии наук Кан Шичан.

Совместная группа исследователей из NIER и других учреждений из страны и из-за рубежа собрала образцы снега с поверхности ледников в различных местах на юге Тибетского нагорья и обнаружила микропластики в их образцах.

«Это указывает на то, что микропластики могут транспортироваться на большие расстояния, и передача по воздуху сыграла важную роль в этом деле», — отметил исследователь из NIER Чжан Юйлань.

Полученные результаты и связанные с ними результаты исследования были опубликованы в журнале Science of the Total Environment.