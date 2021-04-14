Брюссель, 14 апреля, 2021, 23:27 — ИА Регнум. Китай является вызовом номер один для США, так как Пекин стремится изменить существующий миропорядок, заявил 14 апреля шеф Пентагона Ллойд Остин на пресс-конференции в Брюсселе.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Угроза

Об этом Остин заявил на фоне сообщения о выводе войск США из Афганистана.

По его словам, такое решение поможет США сосредоточиться на противодействии «будущим противникам» и вдохнуть новую жизнь в союзы с другими государствами.

Как сообщало ИА REGNUM, официальные лица Вашингтона регулярно заявляют об угрозах, исходящих от Китая и России.

По мнению властей США, Китай является единственным конкурентом, способным в перспективе объединить экономическую, политическую, военную и технологическую мощь для изменения существующей мировой системы.