Приштина, , 22:45 — REGNUM В правительстве Косово 14 апреля заявили о намерении применять режим взаимности или зеркальный режим в отношениях со всеми странами.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, этот режим будет задействован во всех случаях, когда имеются действия одностороннего характера, недружественные по отношению к Косово, «нарушающие принципы равенства и подписанные соглашения».

Перпарим Крюэзиу, пресс-секретарь премьер-министра Косово Альбина Курти, назвал применение этого режима обязанностью правительства и премьер-министра, призванных защищать граждан и интересы государства. Целью этой меры является стимулирование признания Косово государствами, поддерживающими связи с краем, но не признающими его независимость.

По словам Крюэзиу, решение о введении этого режима будет принято «своевременно».

Напомним, в 2020 году решение первого правительства Альбина Курти о применении этого режима в отношениях с Сербией привело к давлению США на край и распаду правительства.

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