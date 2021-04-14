Лос-Анджелес, США, , 21:35 — REGNUM Зак Снайдер дал понять, что он заинтересован в создании второй части фильма «Армия мертвецов». Об этом 14 апреля сообщил портал Comicbook.

«Ну конечно», — сказал режиссёр, отметив, что ему «было бы весело» продолжить рассказывать историю о приключениях в созданном им мире и добавив, что он очень взволнован тем фактом, что продюсеры хотят выпустить вторую часть. Он также подтвердил, что второй фильм получит название «Армия воров» (Army of Thieves).

Ранее ИА REGNUM сообщило, что он не планирует снимать режиссёрскую версию «Армии мертвецов». Отвечая на соответствующий вопрос поклонников, кинематографист пояснил, что подобной версии картины не существует. Премьера фильма состоится на Netflix 21 мая 2021 года.

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