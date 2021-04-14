София, , 21:27 — REGNUM Болгария намерена вывести свой воинский контингент из Афганистана после аналогичного решения США и союзников по НАТО. Об этом сообщил 14 апреля премьер-министр страны Бойко Борисов.

Вопрос о дальнейшем пребывании болгарских военнослужащих в Афганистане глава правительства обсудил на встрече с министром обороны Красимиром Каракачановым и министром иностранных дел Екатериной Захариевой.

«Сегодня состоялись предварительные обсуждения. В ближайшее время проведем внеочередное заседание правительства и выведем наш контингент из Афганистана», — сообщил Борисов журналистам.

Болгарский воинский контингент присоединился к Международным силам содействия в Афганистане под руководством НАТО в 2002 году. Первоначально от Болгарии были направлены 32 военнослужащих, однако постепенно численность болгарского контингента увеличилась почти в 20 раз.

Ожидалось, что в 2013 году Болгария начнёт вывод своих войск из Афганистана, однако данный процесс затянулся на многие годы.

На сегодняшний день в Афганистане находятся 120 болгарских военнослужащих. В состав контингента входит рота охраны и штабные офицеры в штабе миссии в Кабуле, выполняющие задачи по охране внешнего периметра военных баз и самого штаба.