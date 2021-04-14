Скопье, , 20:55 — REGNUM Министр окружающей среды и пространственного планирования Северной Македонии Насер Нуредини 14 апреля сообщил о том, что правительство одобрило новый план национального вклада в Парижское соглашение.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, в стране намерены к 2030 году сократить выбросы газов на 50% по сравнению с уровнем 1990 года.

Чиновник подчеркнул, что новый план представляет собой более амбициозный документ в глобальных усилиях по снижению выбросов сероводорода и нацелен на смягчение изменений климата.

Нуредини подчеркнул, что заинтересованность Северной Македонии в реализации зеленой повестки Евросоюза и плана ЕС по инвестициям в Западные Балканы может служить инструментом для привлечения расширенных инвестиций.

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