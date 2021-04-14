Луганск, , 20:18 — REGNUM Спросить у жителей Украины о том, нужно ли прекратить войну в Донбассе, предложил глава ЛНР Леонид Пасечник президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом говорится в опубликованном 14 апреля заявлении Пасечника.

Назвав украинское «миротворчество» «сплошной имитацией», являющейся «безвольным инструментом» политики западных кураторов Киева, глава ЛНР отметил, что крики о «российской агрессии» также звучат по воле «хозяев» с Запада.

Пасечник «Прозападные политики действуют в теснейшем взаимодействии с иностранными спецслужбами. Их задача выставить Российскую Федерацию не только главным врагом Украины, но и угрозой для всей Европы, всего «цивилизованного мира».

Он напомнил, что Донбасс не захотел жить под властью нацистов, захвативших власть в Киеве в 2014 году, после чего украинская власть начала против них войну, заставляя «украинцев убивать украинцев, русских стрелять в русских». От имени Донбасса глава ЛНР заявил, что народ республик не хочет войны.

Пасечник «Но в случае начала полномасштабных боевых действий со стороны Украины мы готовы дать достойный отпор захватчикам и никаких иллюзий в этом, ни у кого быть не должно».

Он выразил благодарность народу России и российскому руководству за поддержку на международном уровне. Напомнив, что президент Украины Владимир Зеленский шёл на выборы и победил под лозунгами о народовластии, о важности мнения народа, Пасечник заявил:

«Говорил, что самые важные решения должны приниматься от имени народа, вот я и предлагаю президенту Украины Владимиру Зеленскому провести на подконтрольной ему части Украины референдум и спросить у простого народа: хотят ли они войны и нового кровопролития в Донбассе или их выбор — это мирное разрешение конфликта? Уверен, что выбор будет сделан в пользу мира!»

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