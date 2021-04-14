Бишкек, 14 апреля 2021, 20:00 — REGNUM Председатель налоговой службы Киргизии Кабыл Абдалиев покинул занимаемую им должность. Об этом сообщили в налоговом ведомстве сегодня, 14 апреля.
Причины, по которым Абдалиев ушел в отставку, в налоговой службе не озвучили.
Вместо него пост главы ГНС займет Илияз Иманбетов, ранее возглавлявший управление налоговой службы по работе с косвенными налогами в рамках Евразийского экономического союза.
ИА REGNUM напоминает, что Кабыл Абдалиев возглавлял государственную налоговую службу Киргизии с 22 июля 2019 года.