Пекин, , 19:16 — REGNUM Китай оставляет за собой право принять меры в ответ на решение Японии сбросить в океан радиоактивную воду с аварийной АЭС «Фукусима-1», заявил 14 апреля на брифинге официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

«Океан — не мусорка Японии, Тихий океан — не помойная канава Японии. Мир не должен платить за утилизацию Японией своей радиоактивной воды. А если некоторые японские официальные лица заявили, что «ничего не будет, если даже выпить эту воду», то пусть они сначала выпьют, а мы посмотрим», — заявил Чжао Лицзянь.

«Мы настоятельно призываем японскую сторону осознать свою ответственность, проявить научный подход, выполнять международные обязательства и учесть серьезную озабоченность мирового сообщества, соседних государств и народа своей страны», — добавил представитель МИД Китая.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 апреля правительство Японии объявило о решении сбросить в океан воду с аварийной АЭС «Фукусима-1», которая использовалась для охлаждения ядерных реакторов и сейчас хранится в резервуарах.

Напомним, 11 марта 2011 года в результате землетрясения и цунами на японской АЭС «Фукусима-1» произошла крупнейшая авария. Часть восточных районов префектуры Фукусима до сих пор считаются непригодными для жизни.

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