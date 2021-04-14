Вашингтон, , 19:03 — REGNUM Власти Сирии могут производить химическое оружие, — так считают в Вашингтоне, говорится в опубликованном 14 апреля заявлении главы пресс-службы Госдепа США Неда Прайса.

Комментируя данные доклада ОЗХО по инциденту в городе Серакиб (провинция Идлиб, Сирия) в феврале 2018 г., когда сирийская авиация якобы применила хлор, автор заявления отметил, что Штаты «продолжают считать, что режим [президента Сирии Башара] Асада сохраняет достаточное количество химических материалов для использования зарина, производства боеприпасов с хлором и разработки нового химического оружия».

Напомним, 12 апреля ОЗХО заявила в своём докладе, что Сирийская арабская армия применила химическое оружие в Серакибе 4 февраля 2018 года, сбросив на город с военного вертолёта баллон с хлором.

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