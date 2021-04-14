Москва, , 18:57 — REGNUM МИД РФ не располагает информацией о том, что в Париже готовится встреча президента Сербии Александра Вучича и «премьер-министра» сепаратистского Косово Альбина Курти, на которой будет присутствовать в том числе и представитель России. Об этом говориться в ответе Департамента информации и печати МИД РФ на соответствующий вопрос ИА REGNUM.

Напомним, что 6 апреля Sputnik. Serbia со ссылкой на албаноязычный новостной ресурс Albanian post опубликовал новость о том, что в Париже в сентябре текущего года может пройти встреча Вучича и Курти в присутствии представителей США и России .

Ранее посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко в интервью сербским СМИ назвал эту информацию выдумкой и подчеркнул, что Россия уже участвует в диалоге Белграда и Приштины как постоянный член СБ ООН, и что решение косовского вопроса возможно только в рамках СБ ООН.