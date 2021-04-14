Минск, , 18:50 — REGNUM Российская вакцина от коронавируса «Спутник V», выпуск которой начался на белорусском предприятии «Белмедпрепараты», официально одобрена минздравом Белоруссии, сообщает 14 апреля пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.

«Вакцина «Спутник V» (Гам Ковид Вак), розлив которой проводился на РУП «Белмедпрепараты», одобрена минздравом. Решение принято по результатам всесторонней экспертной оценки материалов регистрационного досье, проведенной специалистами УП ЦЭИЗ, РНПЦ микробиологии и эпидемиологии», — указано в сообщении пресс-службы минздрава Белоруссии.

Уточняется, что полуфабрикат этого препарата выпускается российской компанией «Генериум», входящей в структуру АО «Фармстандарт». Ранее вакцина «Спутник V», произведенная этим предприятием, была зарегистрирована в Белоруссии и уже используется для вакцинации белорусских медиков.

По данным минздрава Белоруссии, планируется ежемесячно выпускать на белорусском фармацевтическом предприятии до 500 тыс. доз вакцины «Спутник V».

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